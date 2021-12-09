Особо прагматичные: о громких случаях коррупции рассказали в органах правопорядка Приморья

В "антитоп" вошли политики, управленцы и обычные жители Фото: Иван МАКЕЕВ

С 2003 года 9 декабря официально празднуется Международный день борьбы с коррупцией. Органы правопорядка Приморья профессиональный праздник не пропустили и подвели итоги года. "Комсомольская правда - Владивосток" собрала яркие достижения буквы Закона за этот период.

За 10 месяцев, сообщили в краевом управлении СКР, в суд направлено 195 уголовных дел о взяточничестве - к слову, в два раза больше прошлогоднего показателя. Основной поток преступлений - гражданские дела: попытка обойти закон и приобрести блага "за наличку". Покупка прав, взятки сотрудникам полиции - самый популярный "чек-лист" особо прагматичных жителей Приморья.

На лапу за прививку

- Осенью этого года возбуждены уголовные дела, связанные с дачей и получением взяток через посредника медицинским работникам за получение сертификата о профилактических прививках COVID -19 с QR-кодом, - добавили в пресс-службе ведомства.

Фейковые сертификаты действительно стали новой головной болью органов. Одна из больниц оказалась в центре скандала, организаторы другой точки поддельных сертификатов пойдут под суд. "Мимо кассы" в ноябре пытался пройти и житель Артема. Цель была : купить QR-коды даже не себе, а дочерям, за попытку подкупа медиков положено наказание.

Политические интриги

В эпицентре коррупционных расследований оказались в этом году чиновники: экс-мэр Владивостока Олег Гуменюк с неудачным похоронным бизнесом, а также депутат Госдумы РФ Сергей Сопчук за отмывание денег и незаконное предпринимательство. Расследования еще идут. Продолжается борьба экс-мэра Владивосток Игорья Пушкарева с судом: в сентябре ему отказали в отстрочке многомиллионого штрафа. Напомним, 575 миллионов рублей он должен с 2019 года, когда его признали виновным в коррупции.

В превышении полномочий заподозрили и главу Фонда капремонта Андрея Горелова, бывшего мэра Находки. Политик даже возглавлял транспортную прокуратуру. Сейчас же Горелов и защита знакомятся с материалами дела - ему вменяют незаконное покровительство коммерческой компании за большие деньги.

В поле зрения СМИ попался и депутат Муниципального комитета поселка Славянка. Член Мункома Михаил Юдин пытался "купить" другую народную избранницу - Ольгу Уваеву. Деньги ей предлагали на лечение ребенка (за лоббирование интересов Юдина). Но, во-первых, Уваева оказалась честным политиком, а во-вторых, история инвестпроекта угольного терминала в Славянке - куда запутаннее.

Надзор в таможнях

Итоги года подвела и Дальневосточная транспортная прокуратура. Как отметили в ведомстве, зачастую служащие госорганов и организаций нарушали запреты, связанные со службой.

Всего Дальневосточная транспортная прокуратура выявила 535 нарушений за 2021 год. В сумме 3,5 миллиона рублей по статье 19.28 КоАП РФ должны отдать 7 юрлиц, совершивших коррупционные преступления. Например, к ответственности привлечена ООО "Востокспецтранс", представитель компании передавал деньги сотруднику ж/д станции "Хабаровск-2" Хабаровского центра за ускоренную уборку вагонов, подачу грузов и другие "плюшки".

По нарушениям приняты меры прокурорского реагирования: к административной ответственности в виде штрафа в размере 1,2 миллиона рублей (19.29 КоАП РФ) привлечено 29 виновников.

- Правоохранительными органами на транспорте возбуждено 113 уголовных дел этой категории, более половины из них — по фактам взяточничества и коммерческого подкупа, в том числе совершенным в особо крупном и крупном размере, в составе организованной преступной группы, - уточнили в пресс-службе.

Еще один показательный случай связан с экс-начальником отдела аэропорта. В апреле 2021 года обвиняемый потребовал у подрядчика три миллиона рублей за подписание актов о приеме выполненных работ, за содействие в подписании справок о стоимости выполненных работ и затрат по договору подряда. В случае отказа обвиняемый грозился досрочно расторгнуть договор с фирмой любыми силами.

В органах подчеркнули: за преступления по статьям о коррупции грозит серьезная ответственность. Это доказывают судьбы нечистых на руку предпринимателей, чиновников и простых жителей.

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