Из-за паводков из больницы в Ольгинском округе на вертолете эвакуировали 18 человек

В местные ФАПы передали вакцины от гепатита А. Фото: министерство по делам ГОЧС Приморского края.

Минувшим днем в Ольгинском округе ввели режим чрезвычайной ситуации. Из муниципалитета на самолете эвакуировали 18 человек из краевой больницы восстановительного лечения «Евгеньевская» в селе Щербаковка, рассказали в пресс-службе краевого правительства. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Эвакуацию пациентов и медперсонала провели сотрудники минГОЧС и ГУ МЧС России по Приморью. По поручению губернатора края Олега Кожемяко, людей из отрезанного села перевозили на вертолете.

На борту МИ-8 эвакуировали 18 человек, 6 из которых дети. В Щербаковку, а также в село Михайловка доставили около двух тонн питьевой воды и 220 килограммов хлеба и печенья.

Министр по делам ГОЧС Александр Златкин и глава Ольгинского округа Екатерина Ваннина пообщались с сельчанами, чтобы узнать, какая помощь им нужна.

«Мы привезли с собой и передали в местные ФАПы вакцины от гепатита А. Во время паводков данная прививка просто необходима. Всем пострадавшим от паводков рекомендуем обезопасить себя», – поделилась Екатерина Ванникова.

Напомним, что 25 августа в Приморье ввели режим ЧС федерального характера. Сумма ущерба, который стихия нанесла краю, достиг семи миллиардов рублей.

Также отметим, что в Приморье проводят добровольную иммунизацию детей и взрослых. Жителей и гостей края вакцинируют против вирусного гепатита А, брюшного тифа, шигеллёза, также проводится профилактика против пневмококковой и кишечной инфекций.

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