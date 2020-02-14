Минсельхоз России: запасов овощей в Приморье хватит на месяц-два

В Приморье цена на овощи из Китая постепенно нормализуется. Об этом сегодня, 14 февраля, заявила заместитель министра сельского хозяйства России Оксана Николаевна Лут. Она также отметила, что в каждом регионе сформированы запасы овощей. В среднем продукции хватит на месяц-два.

Оксана Лут провела рейд по магазинам приморья, чтобы самостоятельно убедиться в том, на каком уровне сейчас находятся цены на овощи как из Китая, так и из других стран, поставляющих продукцию в Приморье. После этого она в режиме видеоконференции провела совещание с представителями регионов Дальнего Востока.

- Действительно, все представители регионов отметили, что был всплеск цен в конце января - начале января, когда была ситуация с закрытием границы между Россией и Китаем. Сейчас ситуация стабилизируется, потому что в большинстве регионов машины с овощами начали приходить на территорию России достаточно стабильно. Есть определенные сложности в Приморском крае, с которыми будем разбираться с нашими китайскими партнерами по дополнительной документации, которую они начали требовать, - отметила Оксана Лут.

Представитель минсельхоза также рассказала, какие меры поддержки будут предприняты для того, чтобы в будущем избежать дефицитной ситуации. Она также отметила, какая работа уже проведена на местах по преодолению овощного кризиса.

- Запасы в каждом регионе достаточные: от месяца до двух в зависимости от овощных групп товаров. Цены пока еще не вернулись к январскому уровню, но с возобновлением поставок из Китая они начали снижаться. Что касается увеличения российского производства овощной группы, то в основном обсуждался вопрос тепличных хозяйств и увеличения объема производства овощей тепличного грунта. Здесь все регионы высказались за увеличение поддержки данного направления. Сейчас с министерством развития Дальнего Востока и Арктики будем думать о том, как сегментировать эту поддержку, потому что все регионы разные. У кого-то есть газ, у кого-то его нет. Мы обратили внимание также на то, что для борщевой группы необходимо строить овощехранилища, которых сейчас не так уж и много на территории ДФО. Необходимо также выстраивать кооперационные связи с соседними регионами - коллегами из Сибирского и Уральского федеральных округов. Объемы производства здесь достаточно высокие, и с их помощью можно на какое-то время поддержать Дальневосточный федеральный округ. Здесь мы тоже готовы оказать максимальную поддержку.