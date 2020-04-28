Запасов только на сутки: медики Приморья жалуются на нехватку защитных костюмов

Те, кто оказался на передовой линии в борьбе с коронавирусом в Приморье, жалуются на дефицит специальных защитных костюмов. О нехватке средств индивидуальной защиты ранее заявляли врачи «тысячекоечной» больницы, которая стала крупным очагом распространения инфекции. Также отмечали отсутствие запасов костюмов специалисты скорой помощи Находки, оказавшейся на карантине и медики из Партизанска.

– Сейчас на станции скорой помощи осталось 6 или 7 костюмов. Уже давно говорим о нехватке, стараемся их экономить. Сделали заявку. Завтра обещают привезти еще 12 штук. Впереди 5 выходных, этого может просто не хватить. Только на один вызов к больному с подозрением на коронавирус расходуется 3 комбинезона. А нам приходится возить людей на дальние расстояния, в инфекционные госпитали в Уссурийск или Находку, – рассказали специалисты из Партизанска.

Как уверяет министр краевого здравоохранения Анастасия Худченко, в ближайшее время ожидается крупная партия средств индивидуальной защиты: костюмов, специальных очков, и медицинских масок. Но, судя по всему, все потребности региона закрыть сразу не удастся. Согласно официальным документам, которые оказались в распоряжении редакции, на данный момент запасов гигиенических костюмов типа тайвек (tyvek) в крае всего на полутора суток. В наличии 6217 комбинезонов, при том за 24 часа в среднем используется 4114 штук. Примерно также обстоят дела и с одноразовыми защитными экранами для глаз. Сейчас в запасе 3499 очков, за сутки уходит 2057 штук.

Напомним, число заразившихся коронавирусом медиков в Приморье продолжает расти. На станции скорой помощи Находки заболели практически все сотрудники, их пришлось заменять коллегам из других городов. Зараза также распространилась по Владивостокской клинической больнице №2. COVID-19 официально подтвержден у 42 человек, 17 из них – персонал больницы. 9 отделений «тысячекоечной» сейчас на карантине, проводится прокурорская проверка. Специалисты Роспотребнадзора продолжают выявлять тех, кто контактировал с больными.

– Эпидрасследование продолжается. Выявляются новые контактные, они ставятся на учет и берутся под наблюдение на 14 дней, – прокомментировали в ведомстве.

Известно также о заражении врача в Михайловском районе Приморья и нескольких специалистов в медицинских учреждениях Владивостока, оказывающих помощь онкобольным. К счастью в этих случаях удалось вовремя выявить инфекцию и предотвратить ее распространение. Однако очевидно, что обеспечить медиков всем необходимым для защиты их жизней и здоровья окружающих – первоочередная задача.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/775866" frameborder="0"></iframe> Дефицит средств индивидуальной защиты обещают пополнить в Приморье.Видео: правительство Приморского края

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