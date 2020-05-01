Коронавирус во Владивостоке, последние новости на 2 мая 2020 года: смерть, новые заболевшие, провал самоизоляции и рейды

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом во Владивостоке на 2 мая 2020 года, самые важные события. В Приморье продолжает падать индекс самоизоляции, не взирая на запреты, жители края в выходные массово устремились на природу. Возможно именно безответственное поведение благоприятно влияет на распространение заболевание в крае.

За минувшие сутки COVID-19 подтвердился еще у 27 местных жителей. Число выздоровевших пополнили 15 женщин и 6 мужчин. Несмотря на старания врачей, опасную болезнь не смог победить один из пациентов инфекционного госпиталя.

Новые случаи

Число заболевших коронавирусом в Приморье достигло 430 человек. Лидирующими по количеству заболевших остаются Владивосток, Артем, Находка и Михайловский район. Именно здесь зарегистрированны крупные очаги и продолжают выявлять заболевших и контактных лиц.

По словам главного инфекциониста Приморского края Анны Симаковой, инфекуия еще до конца не изучена, поэтому представляет большую опасность. Заболевание у все протекает по-разному и возраст – отнюдь не показатель.

Мужчина не справился

Четвертую смерть от COVID-19 зафиксировали в Приморском крае. Оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса сообщил о гибели 62-летнего мужчины. По словам специалистов, у пациента инфекционного госпиталя были сопутствующие заболевания, которые осложнились коронавирусом. Медики до последнего боролись за жизнь местного жителя, но спасти его не удалось.

Во все тяжкие

Отличная погода, выходной, да еще и праздничный день, казалось благоволили для отдыха на природе. Приморцы в очередной раз попутали режим самоизоляции с каникулами и отправились поближе к солнцу и к морю. Популярные трассы оказались скованы пробками из-за количества желающих вырваться за город.

Просьбы властей не покидать дома, официальное обращение губернатора, усиленное патрулирование и угроза штрафов – ничуть не смутили отдыхающих.

Облава

Тех, кто отказывается понимать по-хорошему, власти решили наказать «рублем». Массовые рейды прошли в излюбленных местах отдыха приморцев. Полицейские наведались на Патрокл, Щитовую и Русский остров.

Административные комиссии в выходные продолжат проверять соблюдение санитарных норм и масочного режима на рынках, в торговых точках и других местах общего пользования.

Нарушителям грозят штрафа от 1000 до 30000 рублей. Правительство Приморья призывает местных жителей не рисковать своим и чужим здоровьем и по-возможности оставаться дома. Повторение московсковского сценария региону явно не нужно.

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