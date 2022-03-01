День кошек празднуют известные коты Владивостока

Фотография, после которой Симба стал знаменитым. Фото: instagram/primfrog77

День кошек – неофициальный праздник, и разные страны отмечают его в свои дни: в США 29 - октября, в Японии - 22 февраля, в Польше 17 февраля. А в России своих питомцев с 2004 года люди поздравляют 1 марта. Кошки в нашей стране – один из символов весны, а март иногда называют «кошачьим» месяцем. Во Владивостоке есть много котов и кошек, которые стали знаменитыми, и их тоже надо поздравить.

РЫЖАЯ ЗВЕЗДА В ПАШКЕ-УШАНКЕ

Начнем мы с кота, который покорил сердца многих приморцев после снимков в шапке-ушанке и красном свитере. Да, вы угадали, речь идет о Симбе. Фотосессия, прославившая мурлыку, была сделана во время зимней рыбалки. Кадры приморской звезды быстро разлетелись по интернету и очаровали многих.

Хозяин рыжей знаменитости Сергей иногда называют своего четвероногого друга котопсом. Потому что у кота собачьи повадки! А характер у него добрый и ласковый.

У Симбы появилось множество фанатов, которых он радует своими новыми образами. И кем он только не был. Рыжик пробовал себя в роли пилота. В черном костюме и ярких оранжевых очках он посещал вертолетную площадку. Некоторые даже сравнивали звезду Инстаграма с известным певцом Григорием Лепсом.

На открытии байкерского сезона Симба был в центре внимания, к нему подходили жители и гости Владивостока, желая не только погладить, но и сфотографироваться вместе. Оно и не удивительно, перед таким милым котом в маленьком шлеме сложно устоять.

На очередной фотосессии с зимней рыбалки мурлыка предстал в новом одеянии: ярко красная шапка с помпоном и такого же цвета шарф. Кстати, кот не только отлично получается на фотографиях, но и помогает своему хозяину добывать рыбу: когда клюет, он суетится и кивает.

БРО - НЕ БАГАЖ

Еще один знаменитый кот из Владивостока – Виктор. А прославили его пара лишних килограммов, из-за которых питомца хотели отправить в багажный отдел самолета. Но его хозяин Михаил Галин не растерялся: кинул клич о помощи в социальные сети, чтобы найти кота похожего окраса, но стройнее. Дублер нашелся, а план приморца был осуществлен, никто из сотрудников аэропорта не заметил подмены, и Михаил со своим пушистым другом прилетел во Владивосток.

Чтобы Виктора не отправили в багажный отдел, пришлось искать ему дублера. Фото: страница Михаила Галина на Facebook

В поддержку Вити появился хэштег #бронебагаж, а сам четвероногий стал звездой мемов. К созданию забавных иллюстраций присоединилось крупнейшее предприятие по производству грузовых автомобилей КАМАЗ. А вот Михаилу повезло чуть меньше, ведь за его хитрую стратегию авиакомпания лишила его всех 370 тысяч бонусных миль, накопленных за 14 лет.

ЖИВОТНОЕ ВАЖНЕЕ КВАРТИРЫ

Мы все о котах, но нельзя забывать и про кошек. История у Светланы самая простая – ее нашла на улице подруга Валерии Беликовой. Вернувшись во Владивосток, инста-блогер приютила сиротку, проигнорировав возражения мужа.

- Я уже давно хотела кошку, но обещала себе завести животное, как появится собственное жилье. Увидев несчастного, испуганного котенка, я решила, что квартира - дело наживное, а животное надо спасать.

Светлана не любит быть одна и всегда находится рядом с хозяйкой. Фото: предоставлено Валерией Беликовой.

Первые четыре дня, как поделилась Валерия, кошка сидела под диваном, кушала тайком, но вскоре освоилась. Стоит отметить, что Света очень любопытная. Все то ей надо не только посмотреть, но и понюхать, потрогать. А еще она не любит находиться в одиночестве, поэтому почти не отходит от своей хозяйки.

Также Валерия отметила, что кошка очень умная, ее не пришлось приучать к латку, и она понимает, когда ей говорят «нельзя». Хотя кожаный диван все-равно пострадал от ее когтей, но блогер не расстраивается, так как была готова к подобному.

ПЯТНИСТЫЙ КРАСАВЕЦ ПУШКИНСКОГО ТЕАТРА

Мурлыки не только хорошие питомцы и друзья, но и отличные экскурсоводы. Кот Кеша очень долго гулял по территории Пушкинского театра, но в руки никому не давался, а на вкусности не реагировал. Но однажды все же решил переступить порог театра и живет в здании уже четыре года.

Стоит сказать, что Кеша немного капризный. Большое количество людей он не любит, гладить себя дает не каждому. А вот с работниками театра он очень ласковый.

Кеша капризный и не всем дает себя погладить. Фото: Александр Вовненко

В театре пушистый красавец больше всего любит спать в мягком кресле в гардеробной, но иногда может посетить и другие места. Например, летом он разваливается на подоконнике и греется на солнце. Кстати, он отнюдь не домосед, часто выходит на улицу просто погулять или поохотиться на птиц.

ПУШИСТАЯ СОТРУДНИЦА В ДОМЕ МУЗЕЯ АРСЕНЬЕВА

В дом музея Арсеньева также есть свой пушистый сотрудник, зовут ее Василиса. В 2019 году она вместе со своей мамой Пеструшкой заходила в помещение погреться. Работники музея решили оставить котенка. Мама-кошка уже привыкла к улице, а потому долго находиться в музее не любила.

Во время экскурсий Василиса любит позировать на камеру. Фото: предоставлено сотрудниками музея

Частенько Васю можно встретить в зале, где продают билеты. Иногда к ней подходят, чтобы погладить. Но больше внимания она привлекает во время экскурсий. Любит она ходить возле экспонатов, да позировать на камеру.

ЧЕТВЕРОНОГАЯ ХОЗЯЙКА МУЗЕЯ АРСЕНЬЕВА

Черно-белую пушистую красавицу из музея Арсеньева знает чуть ли не каждый житель приморской столицы. И здесь она чувствует себя настоящей хозяйкой: каждый день ходит по залам, проверяет все ли экспонаты на месте, а потом уходит отдыхать в кабинет к директору или в бухгалтерию.

Маша живет в музее уже десять лет. Фото: предоставлено сотрудниками музея

В музей она попала жарким летом 10 лет назад, проскочила через открытую дверь. Сотрудники испугались, что начальству это не понравится, выпроводили кошку на улицу, но она вернулась. Директор в итоге не был против нового работника, и позже у четвероногой появилось имя – Маша. А еще ее называют Марийкой, Марией Викторовной, Машкой или Махой.

Она выросла настоящей красавицей. Будучи молодой, любила ходить за посетителями, а сейчас устает и прячется.

Кстати, у нее есть друзья не только среди людей. Кот Рыжик из соседнего офиса часто приходит к ней рассказать о своей жизни или попросить какое-нибудь лакомство. Маша не жадная, но если у нее нет настроения, может и пошипеть.

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