Мы собрали топ новостей с 19 по 22 сентября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Комсомольская правда – Владивосток» собрала для читателей самые громкие новости, которые прошумели на все Приморье с 19 по 22 сентября. Мы разделили их на несколько рубрик, чтобы читателям dv.kp.ru было легче найти то, что их заинтересует и узнать, что же произошло с понедельника по четверг в крае. Рассказываем, о хитрых уловках мошенников, которые «охотятся» на тех, кто получает соцвыплаты, ждем первый снег, обсуждаем выходку таксиста и многое другое.

СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ

В Приморье задержали и арестовали мужчину, который увел пятилетнюю Кристину из дома в селе Новосысоевка. Ранее судимый сельчанин отдыхал у знакомых, девочка играла на придомовом участке и вдруг исчезла. Новые детали истории привели в пресс-службе Следственного Комитета Приморья. А о том, как длились поиски и в каком состоянии нашли ребенка, вы можете прочитать в предыдущих материалах dv.kp.ru.

Не менее резонансная история случилась с работниками плавзаводов «Багратион», «Святой Владимир» и рефрижератора «Рустика». В Приморском крае третий отдел по расследованию особо важных дел Восточного МСУТ СК России привел детали уголовного дела. Пятерых мужчин, сотрудников рыбоперерабатывающего судна, обвиняют в истязательстве и избиениях, жертвами стали матросы-рыбообработчики. Каждый из фигурантов получит наказание в соответствии со своим вкладом в преступление.

ДОРОЖНЫЕ ПРОИСШЕСТВИЯ

В понедельник жители Владивостока обсуждали аварию на въезде в город со стороны стелы. Посреди проезжей части машина лежала на боку, преграждая путь другим водителям. Подробности, а также фотографии и видео вы можете посмотреть в материале dv.kp.ru.

21 сентября на одной из дорог Приморья люди заметили странную картину: горящий внедорожник, а рядом нет ни хозяина, ни пожарных. О загадочном пылающем авто никто не соизволил сообщить и МЧС. Предлагаем посмотреть на видеокадры этого инцидента.

А героиней этой истории стала даже не владелица авто, а клиентка такси. Жительнице Уссурийска угрожал пистолетом иностранный таксист. Для каких целей мужчина возит в салоне машины оружие, пока не ясно. Объяснение этому будет искать полиция, девушка уже написала заявление на агрессивного гостя из-за рубежа.

НЕПРИЯТНО

Жительница Владивостока рассказала о действенной схеме мошенников. В этот раз злоумышленники попытались присвоить себе деньги тех, кто получает социальные выплаты. Раздался звонок, на том концу трубки девушка представилась сотрудником соцзащиты и попросила проделать определенные действия, чтобы деньги смогли зачислить на карту. О том, как не попасться на уловки, читайте в материале dv.kp.ru.

ПОГОДА

Люди постепенно меняют легкие куртки на пальто, а там и до пуховиков и шуб недалеко. Конечно же всем интересно, а скоро ли зима заявит о себе. О том, когда ожидать первые снежинки в 2022 году и когда на Приморье обрушится первый снегопад корреспонденту «Комсомольской правды - Владивосток» рассказала главный редактор портала Марина Парфенова.

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