В Приморье выдался «урожайный» год на хищников

Различных животных получилось запечатлеть на фото и видео. Некоторые кадры – большая удача. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Уходящий 2021 год запомнится появлением на свет редких животных. Например, в Приморском океанариуме впервые удалось получить потомство зебровидной бычьей акулы. С помощью фотоловушек выдался шанс подсмотреть за жизнью тигров и леопардов. Судя по тому, с каким интересом они гуляли напротив камер, им это даже нравится. А в морских глубинах дайверу из Приморья удалось запечатлеть самую большую медузу в мире. «Комсомольская правда – Владивосток» продолжает подводить итоги года и на этот раз хочет рассказать, что удивительного произошло в животном мире.

Я РОДИЛСЯ

В этом году спасенная 14 лет назад в Приморье тигрица Спарта стала мамой в зоопарке Швеции. Маленький краснокнижный хищник родился в начале ноября, малыша назвали Алмазом. Первое время тигренок почти не отходил от мамы, а основной его досуг был сон, еда и забота. Рядом с теплым «гнездом», где кроха нежится в родительской любви, есть открытый вольер – туда Алмаз выходит, чтобы познакомиться с миром.

Тигренок Алмаз – сын тигрицы Спарты, спасенной в Приморье 14 лет назад. Фото: Всемирный фонд дикой природы (WWF)

Папа малыша – тигр Егор – приехал в зоопарк из шведского парка «Орса» в феврале этого года, а вот мама прямиком из Приморья. Ее история началась трагично, когда тигрицу Спарту увидели первый раз, она была голодным, тощим, слабым тигренком. Она и еще одна маленькая тигрица Констанция вышли на дорогу недалеко от села Чугуевка в Приморье, где их заметили и подобрали люди, после чего передали сотрудникам Центра спасения животных «Тигр».

Констанции и Спарте было всего по четыре месяца, вернуть полосатых котят к жизни старались всем миром. Общими усилиями тигрята пошли на поправку. Констанцию передали в зоопарк Пензы, а Спарта поехала в Швецию. Они стали частью Европейской программы по размножению и сохранению амурских тигров.

Еще один редкий малыш появился в приморском зоопарке «Садгород», детеныш яванской макаки, известной еще как макака-крабоед родился 1 февраля. Это довольно редкая порода, обитает в основном в тропических странах, в условиях неволи – это двойная радость. В целях безопасности ребенка вместе с мамой держали в специальном вольере, под пристальным наблюдением специалистов. Родительницу по кличке Анита еще во время беременности переселили от благоверного Гоши, чтобы глава обезьяньего семейства не претендовал на еду будущей мамочки.

Новый обитатель зоопарка «Садгород» во Владивостоке – детеныш яванской макаки.

Этот же зоопарк стал в этом году настоящим детским садом для ежиков. Десять крохотных ежат сюда привезли неравнодушные люди, понимая, что животным нужна срочная квалифицированная помощь. Хлопот у сотрудников живого уголка прибавилось в разы. Каждый день уборка, стирка пеленок, осмотр и кормление. В маленьком организме метаболизм и обменные процессы происходят очень быстро, поэтому приемы пищи ни в коем случае нельзя было пропускать. Опытные специалисты трудились не покладая рук.

Родителей сироткам-ежатам заменили сотрудники зоопарка «Садгород».

МОРЕ, МОРЕ…

Подводный мир тоже не обошелся без пополнения, да еще какого. Биологи Приморского океанариума во Владивостоке впервые в России получили потомство зебровидной бычьей акулы. Программа разведения этого вида действует в Приморье с 2018 года, но, несмотря на то, что из всех живущих акул они являются наиболее древними, это малоизученные рыбы. До сегодняшнего дня вывести акулят не получалось.

Биологи Приморского океанариума во Владивостоке впервые в России получили потомство зебровидной бычьей акулы. Фото: Приморский океанариум

Потомство появилось у самой старшей из пяти хищных рыб, живущих в океанариуме. Она приносила яйца и раньше, но все они были пустыми. Специалисты наблюдали за поведением подопечных, экспериментировали с условиями инкубации, и вот теперь в океанариуме шесть зебровидных бычьих акул. Яйцо, из которого вышел акуленок, заботливая мама отложила еще в январе, спустя 11 месяцев малыш появился на свет.

В Приморском океанариуме отмечают, что зебровидная бычья акула относится к роду разнозубых (Heterodontus), которые в современном мире представлены девятью видами. Из всех живущих сейчас морских хищников они являются наиболее древними. Эти существа появились на планете около 242 миллионов лет и со времен динозавров практически не изменились.

Оператор и океанограф Дмитрий Рудась запечатлел очередную природную красоту. Медуза цианея волосистая, одна из самых больших в мире, посетила акватории края в Дальневосточном морском биозаповеднике. Диаметр купола героини ролика достиг примерно 70 сантиметров, а размер – полутора метров, однако ее старшие собратья из Арктики могут достигать длины в 30 метров, так как они чувствуют себя лучше там, где гораздо больше зоопланктона и ниже температуры воды. В открытых источниках можно найти информацию, что порой дайверы не видят купола медузы - настолько огромными могут быть цианеи.

Цианея волосистая обычна для приморских вод, но не любит внимания дайверов. Она обитает, в частности, в Уссурийском и Амурском заливах, в заливе Петра Великого. Отметим, что в осенних холодах медузы чувствуют себя прекрасно, а вот высокие температуры, напротив, могут быть привести к их гибели в акватории.

ВАС СНИМАЕТ СКРЫТАЯ КАМЕРА

А теперь пройдемся по галерее, что удалось собрать с помощью фотоловушек из различных уголков Приморья. В феврале ученые из национального парка «Земля леопарда» сделали уникальные кадры с амурскими тигрятами. В объектив камеры попала настоящая расправа над фотоловушкой. Котята заинтересовались незнакомым предметом и решили включить его в свою игру: они сорвали аппарат с дерева, таскали его, переворачивали так, что на пленку попало все на 360 градусов вокруг. Таким образом, сотрудники парка получили полнометражный фильм о нападении животных на государственное имущество.

В марте сразу четыре редчайших леопарда попали на видео, снятое в этом же парке. В кадре оказалась пятнистая мама и трое ее детенышей, стоящие на вершине горы. Взрослую особь ученые идентифицировали как леопардессу под номером Leo 117F. Сначала семейство безмятежно отдыхало на скальной площадке с видом на заповедные леса. Но чуть позже мать заметила неподалеку движение животного, которое осталось за кадром. Самка отправилась на разведку, а малыши остались внимательно наблюдать за действиями матери. Молодые хищники скорее выглядели не испуганными котятами, а прилежными учениками, запоминающими урок, который дала им взрослая леопардесса.

Сразу четыре леопарда засняла фотоловушка в национальном парке «Земля леопарда». Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

В августе еще одного леопарда удалось «поймать» с помощью фотоловушки. Животное долгое время изучало камеру, поэтому теперь в сети есть его прекрасные кадры и в анфас, и в профиль. Это мальчик, предположительно ему полтора года, леопарду присвоили идентификационный номер Leo 191M.

Полуторагодовалый леопард номер Leo 191M попал в объектив фотоловушки. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Завершают пятнистый хит-парад на «Земле Леопарда» две самки леопарда, мама и взрослая дочка, которая уже успела принести внуков. Перед фотоловушкой сначала продефилировала взрослая самка, и спустя две минуты – хищница помладше. Леопардессы, как заверяют ученые, соседствуют намеренно.

Взрослая самка Умка, Leo 37F. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Маму зовут Умка (имя дано хранителем депутатом Ольгой Тимофеевой), у ее же дочери пока нет имени, только номер – Leo 113F. В год ее рождения у Умки было трое котят, все они смогли спокойно вырасти и превратиться в красивых кошек. Двое из них, самка и самец, спустя время были отмечены далеко от участка матери, а Leo 113F осталась жить рядом.

Дочь Умки, Leo 113F. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

Переходим к полоскам. Тигрица попала на камеры на морском берегу в урочище Благодатном на территории Сихотэ-Алинского заповедника. Пять лет на этом участке побережья никто не видел тигров, но как отмечают сотрудники заповедника, последние несколько месяцев они замечали кошачьи следы в бухте Удобная, и вот наконец увидели их обладательницу.

Краснокнижная кошка на кадрах вальяжно прогуливается вдоль морского побережья по черному песку, словно дефилируя на камеру. Тигрицу уже называют хозяйкой этих мест. Через урочище Благодатное проходят три из пяти туристических маршрута заповедника. На фотоловушках, что установлены на тропах, и раньше наблюдали амурских тигров, но животные довольно осторожны и не ищут встреч с людьми.

Тигрица впервые за пять лет попалась в фотоловушку в урочище Благодатном. Фото: Сихотэ-Алинский заповедник

Год выдался насыщенным, больше итогов можно найти здесь. Оглядываясь назад, остается только задать вопрос: «А чем же теперь нас удивит 2022?»

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