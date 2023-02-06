Награда нашла героя? После двух серьезных ЧП главу ЗАТО Фокино удостоили Почетным знаком

Почетный знак «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации». Фото: Александр Баранов. Официально.

Маленький город Фокино снова оказался в центре большого скандала. На этот раз причиной стал Почетный знак «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации», а получил его глава ЗАТО Александр Баранов. И это после череды ЧП в округе? Местные жители негодуют, просят руководителя добровольно уйти с поста. В истории разбирался корреспондент «Комсомольской правды-Владивосток».

Все началось с безобидного поста в личном Telegram-канале главы городского округа ЗАТО Фокино. Александр Баранов опубликовал фотографии Почетного знака.

– 4 февраля на выездном заседании Приморского края получил Почетный знак «За заслуги в развитии местного самоуправления в Российской Федерации» от Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Мне очень приятно, что мой труд был оценен. Спасибо.

Глава округа похвалился в социальных сетях. Фото: Александр Баранов. Официально.

Естественно, запись в социальных сетях вызвала бурную реакцию. А все потому, что люди до сих пор помнят череду трагических событий, которые произошли и в Фокино, и на острове Путятина. Но обо всем по порядку.

ДЕКАБРЬ 2022

Именно тогда местных буквально потрясла новость о гибели девушки. 20-летняя девушка угодила под колеса автомобиля, переходя дорогу. Травмы оказались не совместимы с жизнью. Тогда по следам трагедии бурно обсуждали случившееся в социальных сетях. На обновленной в то время трассе, которая из двухполосной превратилась в четыре полосы движения, отсутствовала дорожная разметка, установленные светофоры не были подключены, да и освещение оставляло желать лучшего. Именно это, как посчитали комментаторы, и стало причиной аварии.

– Страшно не только переходить дорогу, но и ехать по ней. Пешеходов еле разглядеть можно, вот так едешь и не знаешь, откуда может появиться, – поделился один из автомобилистов с корреспондентом «КП».

На момент написания материала корреспонденту «КП-Владивосток», кстати, стало известно, что нанесенная после трагедии разметка вновь исчезла с центральной дороги в Фокино. В Минтрансе Приморского края ответили, что вернуть ее планируют с наступлением положительных температур, а это апрель – май.

– Подключение светофорных объектов – по готовности к техническому присоединению сетевой организации АО ДРСК, – уточнили в ведомстве.

ЯНВАРЬ 2023

В середине января скоропостижно скончалась жительница острова Путятина. Многодетную мать не смогли вовремя доставить в больницу. Когда пациентку все же эвакуировали в Фокино, было уже слишком поздно – спасти женщину не смогли. Островитяне до сих пор не могут прийти в себя после случившегося. У погибшей остались трое детей, муж и родители…

Женщине не смогли вовремя оказать квалифицированную помощь. Фото: Администрация ЗАТО Фокино.

Небольшая предыстория: островитяне до ЧП с женщиной пару месяцев боролись с отсутствием переправы на материк. Единственный паром долгое время был в ремонте. Сложившаяся ситуация привела не к самым хорошим последствиям – людей увольняли с работы, не было возможности выбраться в город. Из-за транспортной блокады плакали взрослые мужики, женщины не могли добраться до Фокино и купить подарки детям, не говоря о том, что на острове нет бригады скорой помощи, медицинских учреждений, аптек. Жители даже обращались к Владимиру Путину, позже подключился и глава СКР Александр Бастрыкин. Вскоре после этого губернатор Приморья Олег Кожемяко уволил замминистра регионального транспорта и дорожного хозяйства Григория Плотницкого, который и должен был разобраться с ситуацией.

Плашкоут запустили, но не сразу: то погода помешала, то еще что. Но в конечном итоге паром начал свою работу.

Плашкоут СП «Путятин». Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

НАГРАДА НАШЛА ГЕРОЯ?

И вот теперь после всех этих событий глава ГО ЗАТО Фокино решает рассказать миру о своей награде. Правильным ли было это решение? Судить сложно, но по высказываниям в социальных сетях можно сделать определенные выводы. Публикуем комментарии местных жителей.

– Отдайте обратно, не заслужили... Разруху устроили в Дунае и на Путятине. Еще и наши бухты любимые хотите уничтожить.

– Александр, скажите, вы берете на себя всю ответственность за случившуюся трагедию с многодетной матерью с острова Путятина? Конечно, если у следствия к вам не будет вопросов, хотя в этом есть большие сомнения.

И это только часть высказываний, которыми пестрит сейчас страница Александра Баранова в социальных сетях.

Еще один вполне резонный вопрос, который возникает у приморцев, – кто ответственный за вручение Почетного знака? Как мы уже писали выше, глава города получил награду от Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Знают ли в Москве о том, что происходит в маленьком городе Фокино? Получить ответ на этот вопрос пока не удалось.

Редакция «Комсомолки» продолжит следить за развитием событий.

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