Подрядчики администрации своими силами не справляются, а потому на помощь приехали спасатели. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

В Усть-Камчатский район прибыла автоколонна Камчатского спасательного центра МЧС России. Последствия мощного извержения вулкана Шивелуч разгребают уже третий день. Да-да, именно разгребают. Речь идет о вывозе пепла с территории социально значимых объектов. Подрядчики администрации своими силами не справляются, а потому на помощь приехали спасатели. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Подробности в материале «Комсомольской правды – Дальний Восток».

Совместными усилиями властей и сотрудников МЧС после извержения вывезено 960 кубометров пепла. Работа по ликвидации последствий все еще продолжается – на помощь прибыли 20 человек – промывают фасады, убирают территорию районной больницы. Населению выдают маски, организован подвоз воды.

Часть автоколонны спасателей. Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Напомним, что Шивелучу присвоен «красный» код авиационной опасности. Авиакомпаниям в целях безопасности рекомендовали воздержаться от полетов по данному маршруту. Местным жителям также посоветовали не приближаться к вулкану и его окрестностям.

Мощное извержение случилось еще в ночь на 11 апреля. Этому, кстати, предшествовали землетрясения, вулканическое дрожание, время от времени вулкан даже выбрасывал пепел на высоту в 5-6 километров над уровнем моря. Извержение погрузило регион в бесконечные сумерки. Улицы городов и поселков окрасились в серый, и только после полудня через облака прорезалось солнце. Оставшееся время вплоть до конца дня активность Шивелуча продолжала стихать, но пепловый шлейф об этом даже не думал.

Последствия пеплопада. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Но даже при такой обстановке местные жители умудрились подойти к ситуации с юмором: повсеместно стали появляться фото и видео «пепловиков» и пепловых ангелов. Нашелся и герой, решившийся порыбачить во время масштабного катаклизма. Фото редакции предоставил местный житель – но, к сожалению, самого рыболова никто не знает. Предполагают, что это одинокий пенсионер.

Загадочный рыбак. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

После извержения на Камчатку обрушилась новая напасть – очередное землетрясение. Как ранее мы уже писали, в 23 часа 39 минут 11 апреля на юге региона зафиксировали землетрясение магнитудой 5,8. Эпицентр оказался в акватории на 57 километров южнее Петропавловска-Камчатского.

На утро после катаклизма власти Камчатки приступили к устранению последствий. Этим специалисты занимаются до настоящего времени. В поселках Усть-Камчатского района закрыты школы и детские сады, запрещено передвигаться на всех видах транспорта на дорогах местного значения.

Поселок Ключи вечером 11 апреля. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Редакция «Комсомольской правды – Дальний Восток» продолжит следить за развитием событий.

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