От культурных объектов до бесполезных виадуков: что построили и снесли во Владивостоке за 2022 год

Тематическая иллюстрация. Фото: Иван МАКЕЕВ

2022 год во многом стал итоговым в строительной отрасли для столицы Приморья. В городе завершилась работа над большими объектами, ведутся крупные проекты и дан старт совершенно новым концепциям. Между тем, осталось место для нереализованных планов и амбициозных грез. О результатах и о том, как затхлые мечты «съезжают» с мертвой точки, – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

НАГОРНЫЙ ПАРК

Пожалуй, одной из главных побед в текущем года стала модернизация Нагорного парка. Вторую очередь запустили в начале октября и, надо сказать, спрос у нее был огромный. Благоустройство затронуло утесы и вершину сопки Тюменской. Из первой части извилистые тропы ведут вверх прямо к панорамной видовой площадке, откуда открывается вид на бухту Золой Рог, центр, Эгершельд и другие районы города.

По задумке тропа будет опоясывать Тюменскую на 360 градусов. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

Довольно протяженную территорию сопровождают лавочки, малые архитектурные формы, столбы освещения и тротуарная подсветка. Главное украшение местности – природный ландшафт и декор в том же стиле. Изюминка – бетонный грот, заполненный щепой, в котором прокручивается легенда о парке. Выше установлен павильон с коммуникациями и кофейней, он пока не работает.

По задумке тропа будет опоясывать Тюменскую на 360 градусов. В следующем году под благоустройство попадет северный район сопки, где сейчас продолжается работа под строительством керлинг-центра. Рядом с ним высадят 700 молодых сосен.

Преображение Нагорного парка происходит поэтапно. Фото: Кирилл САМОЙЛОВ

ПАТРОКЛ

Попутно хочется вспомнить об еще одном амбициозном проекте, который планирует реализовать бюро Concrete Jungle. В конце августа на Патрокле состоялись общественные обсуждения по поводу благоустройства пляжа и набережной, расположенных в этой части Владивостока.

Если коротко, то на улице Басаргина может появиться круговой променад и две полноценные пляжные зоны в бухтах Соболь и Патрокл. Территория обзаведется естественной стеной из двух тысяч молодых деревьев, коммерческим ядром, которое займется обслуживанием рекреации. Эти магазины составят своеобразную рыбацкую деревню, объединившуюся вокруг будущего центра морских видов спорта.

Зонирование будущего парка. ФОТО: ТК Alekseev

Несмотря на то, что реализация проекта имеет ряд трудностей в виде частников, занявших многие участки в зоне благоустройства, тем не менее, первые шаги к парку уже сделаны. В настоящее время организаторы, включая миллиардера Дмитрия Алексеева (инициатива принадлежит ему), решают вопросы, связанные с собственностью.

НАБЕРЕЖНАЯ СПОРТИВНОЙ ГАВАНИ

А вот старую набережную Спортивной гавани так и не удалось благоустроить до 15 декабря. Увы, из-за тепловиков, долго трудившихся на этом объекте, сроки сильно сдвинулись, а бюджет вырос на 46 миллионов рублей. Кстати, бывший глава Дирекции общественных пространств, который курирует городские проекты благоустройства, пополнил скамейку арестантов. 15 декабря его отправили в СИЗО за взятку.

СКВЕР НА ФУНИКУЛЕРЕ

Хотя иногда жителей и гостей Владивостока все же умеют радовать. Так, например, в считанные сроки завершилась работа над сквером в районе фуникулера. Теперь этот участок на дорожном кольце украшает статуя этнографа и путешественника Владимира Арсеньева.

Хотя иногда горожан все же умеют радовать. Фото: Руслан НОВИКОВ

Занимались этим объектом чуть больше двух недель, чтобы успеть в срок, – на носу был ВЭФ. Просто маршрут высокопоставленных чиновников обходил другие части города, отсюда, наверное, такая скорость. И все же открыли его позже намеченного срока.

РУССКИЙ ОСТРОВ: СБЫВШИЕСЯ И НЕСБЫВШИЕСЯ МЕЧТЫ

Строительство культурно-образовательного комплекса на Русском острове стало большим рывком вперед в плане просвещения. Сложно переоценить значение, которое представляет объект, расположенный по соседству с ДВФУ. Уже 1 сентября 2023 года в филиалах Центральной музыкальной школы при Московской государственной консерватории имени П.И. Чайковского (ЦМШ) и Московской государственной академии хореографии (МГАХ) начнется обучение.

Сейчас макрокомплекс ждет заключения от государственного строительного надзорного органа – подтверждение того, что объект готов к эксплуатации. Он состоит из интернатов для учащихся, жилых домов для преподавателей, балетной и музыкальной школ.

Сейчас макрокомплекс ждет заключения от государственного строительного надзорного органа. Источник: пресс-служба «Стройтрансгаз-Восток»

На территории разместятся пространства для досуга, жилые комнаты, аудитории, библиотеки, бассейн и спортзал. В корпусах балетной школы будут действовать два учебных театра, чтобы дать возможность выпускникам выступать и репетировать в условиях, максимально приближенных к сценическим. Здесь 18 залов, из которых 6 – больших, 12 – малых.

Тут же, на Русском, к слову, к 2030 году Инновационно научно-технологической центр готовится запустить новый научно-образовательный кластер, включающий в себя школы, общежития и гостиницы. Модель вышла в свет на VII ВЭФе и выглядит очень амбициозно, но, скорее всего, так и останется красивой картинкой на презентации, как это было, например, с Новым Владивостоком или Спутником.

Мультипликационный парк города-спутника. Фото: принтскрин видео.

Очередная концепция агломерации в районе ТОР «Надеждинская» появилась на Rutube. Несмотря на представленный план, малоэтажную застройку, изящную сеть дорог, яхтенный клуб, школу парусного спорта и другие не менее привлекательные постройки, в полпредстве проект не поддержали.

ОРЛИНОЕ ГНЕЗДО

Рядом, кстати, с фуникулером гремит еще одна большая стройка – возводят музейно-театрального комплекс, в котором разместится сразу ряд филиалов главных культурных учреждений России. Речь идет об Эрмитаже, Третьяковской галерее, Музее Востока, Российском государственном институте сценических искусств, Школе креативных индустрий и новой сцене Мариинского театра. О нем мы вспомнили, поскольку не раз писали о ходе строительства. Недавно и вовсе «КП» наведалась на объект.

Объект на Орлиной сопке достиг половины от проделанных работ. Источник: пресс-служба «Стройтрансгаз-Восток»

Планируется, что комплекс на Аксаковской будет состоять из трех: студенческий, музейный и театральный отделы составят единый треугольник с общественным пространством внутри, где расположится зимний сад. Это позволит свободно перемещаться между корпусами через рекреационную зону. Согласно графику, объект сдадут в 2024 году.

Один только концертный зал нового филиала Мариинского театра рассчитан на 1300 человек. Раньше здесь располагались видовая площадка и старые корпуса ДВГТУ. В ближайшем будущем здесь обустроят новые видовые площадки, с которых можно будет любоваться шикарной панорамой – бухтой Золотой Рог, мостом, Эгершельдом, Первой Речкой и другими районами города.

СДВИНУЛОСЬ С МЕРТВОЙ ТОЧКИ

Работа продлится до конца года. Фото: Александр ХИТРОВ

В этом году появилась долгожданная информация, что во Владивостоке наконец-то демонтируют торговый центр «Максим». Одна из главных новостей разлетелась по всему Приморью после заявления мэра, который рассказал об этом на встрече с работниками «Славды». Сейчас собственники сгоревшего в 2019 году ТЦ осуществляют межевание и планировку вокруг территории на пощади 6,2 гектара. В будущем ее благоустроят, создав объекты общественного и социального назначения, что, вероятно, может означать и новый торговый центр.

Узнаваемое название тоже демонтируют. Фото: Александр ХИТРОВ

ДАЛЬПРЕСС

Еще один участок, который создал повод для обсуждения у жителей города, расположен в частном секторе вдоль проспекта Красного Знамени и Иманской улицы в районе «Дальпресса». Много лет за эти территории шли споры между мэрией и собственниками, которые не могли определить, как же делить землю. В результате в сентябре 2022 года администрация Владивостока выставила 2,23 гектара на аукцион за 57,3 миллиона рублей. Скорее всего, участок ждет большое освоение и неизбежная реновация.

ВИАДУК НА СЕМЕНОВСКОЙ

После демонтажа в ТЦ Clover House образовалось отверстие. Фото: Дарья НАУМЕЦ

В заключение напомним, что недавно центр Владивостока лишился, возможно, самой бесполезной постройки. За короткое время там демонтировали виадук, много лет уродовавший облик этой части города. Все с придыханием следили за работой подрядчика, который уже убрал инженерные коммуникации и снес конструкции. В следующем году место, где располагался переход, благоустроят, а пока монтажники латают дыру в ТЦ Clover House.

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