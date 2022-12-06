Они рычали, удивляли и умиляли: чем поразили жителей Приморья тигры, кенгуру, киты и другие животные

Подводим итоги 2022 года. Фото: КП – Владивосток

Из морских глубин, темных лесов и даже из теплых квартир – животные Приморского края удивляли нас на протяжении всего 2022 года. Из морских глубин прямо к людям подплывали киты, тигры и леопарды рычали и выполняли трюки и хвастались своим потомством перед фотоловушками, а птицы радовали глаз. И это лишь малая часть того, что произошло в этом году. Предлагаем вспомнить самые яркие моменты.

СО ДНА МОРСКОГО

Вспомните себя, когда спешите, а тут, как на зло, толпа людей, и им тоже срочно куда-то надо. Поверьте, не только у вас такие проблемы, жителям подводных глубин тоже знакома такая ситуация. Дальневосточный морской заповедник поделился впечатляющими кадрами миграции камчатских крабов. Ракообразные уверенно перебирают своими клешнями и толкают соседей, лишь бы перебраться с больших глубин на малые и наоборот. Группу молодых особей во время их гастрономического путешествия в мае удалось запечатлеть подводному оператору Дмитрию Рудасю.

Этим летом моряки ТОФ состязались за Кубок Приморского края в парусной гонке на ялах. В конце соревнований к ним подплыла белуха. Животное тепло встретило участников и нырнуло под лодку. Экипажу даже пришлось остановиться, чтобы не поранить любознательное млекопитающее винтами.

А в сентябре Огромного кита выбросило на берег в Приморье, в районе мыса Неприступный. Несколько часов он бился за жизнь на мелководье. По словам местных жителей, они обращались в специальные службы, но никто не смог помочь млекопитающему. Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» связалась со специалистами ТИНРО, которые рассказали, что заходы серых китов в прибрежные воды Приморского края отмечаются регулярно. Подробности читайте в материале dv.kp.ru.

Большие подводные существа, конечно, поражают, но этим летом жители Приморья случайно поймали самую ядовитую рыбу в мире. Все произошло в районе устья Серебрянки. Речь идет о рыбе фугу, многие знают, что японцы употребляют ее в пищу. Об очередной встрече с опасным существом, произошедшей 10 июля, сообщили в Сихотэ-Алинском заповеднике.

Этот вид фугу – северная рыба-собака. Фото: Елена ПОТИХА, Сихотэ-Алинский заповедник.

Японское море очень щедро на красивые виды, так жителю Приморья посчастливилось застать большую стаю дельфинов. Более того, прекрасному зрелищу сопутствовала солнечная погода, которой так не хватало этим летом во Владивостоке. «Комсомолка» узнала чуточку больше об этих игривых морских созданиях благодаря эксперту из Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра.

А приморскому дайверу и по совместительству подводному видеографу Дмитрию Рудасю посчастливилось запечатлеть огромную медузу, он с радостью поделился редкими кадрами со своими подписчиками.

– Медуза Цианея волосистая. Этот вид способен вырастать до гигантских размеров, купол может достигать диаметра 2,5 метра, – рассказал Дмитрий.

Прямого контакта с этой королевой морского дна лучше избегать, несмотря на то, что по словам специалистов, она не представляет опасности для человеческой жизни. Встретить ее можно в Уссурийском и Амурском заливах, а также в заливе Петра Великого.

Конечно же мы не забыли про ярких пестрых медуз, которые не так давно усеяли побережье одной из бухт во Владивостоке.

Невероятная красота. Фото: Артем КОРНЕЕВ

ФОТОРЕПОРТАЖИ

Этой весной одни из самых красивых уток на Земле прилетели во Владивосток.

Селезни привлекают уток танцами. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Краснокнижные утки-мандаринки вернулись в пригород Владивостока. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Помните, в 2013 году вышла популярная песня «Что там сказал лис?» (Оригинальное название «What does the fox say»)? Во Владивостоке весной этот вопрос стал наиболее актуальным, ведь рыжие плутовки и их малыши вышли погреться в лучах солнца.

Мама-лисица и ее детеныш. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Лисят можно встретить в бухтах на Русском острове. Фото: Денис КОРАБЛЕВ

Свирепые с виду крылатые ночные хищницы – ушастые совы предстали в объективе приморского фотографа Ивана Боровкова совершенно в другом свете. От дождя перья и мордочки птиц намокли, в итоге вид у них стал скорее забавный, нежели устрашающий. Подобраться к пернатым было нелегко, но чего только не сделаешь ради красивого снимка.

Птица получила свое название из-за пучков перьев на голове. Фото: Иван Боровков

Совы намокли под дождем. Фото: Иван Боровков

Сотрудники научного отдела «Земли леопарда» хорошо знают повадки животных, поэтому им не составило труда найти «место притяжения» обитателей заповедника. Фотоловушка, которую разместили на сопке, где открывается прекрасный обзор на край возвышенности, по совместительству оказалась еще и звериной тропой. Восемь видов зверей предстали перед камерой во всей красе, предлагаем взглянуть на это.

Фотоловушки «ловят» не только красоту, но и забавные моменты. Мы с вами посмеемся с этой истории, а вот юркой белке из национального парка «Земля леопарда» не до шуток. Фотоловушка запечатлела, как птица кедровка крадет у зверька добычу – шишку, полную кедровых орехов. Все, что оставалось грызуну, это смотреть в след воришке.

ПЯТНИСТЫЕ

В конце 2021 года в Приморье фотоловушки зафиксировали краснокнижного дальневосточного леопарда в непривычном месте – за Транссибирской магистралью, примерно за 40 километров от ядра популяции. Более того, оказалось, что эта особь попала на камеру первые. Позже редкой кошке присвоили номер Leo 224M и дали венецианское имя – Казанова. В переводе с итальянского «casa nova» – «новый дом». С тех самых пор зверь так и остался жить в районе охотхозяйства «Северная» Надеждинского района.

Снимок с фотоловушки Игоря Метельского. Фото: amurleo_land

Однако жители Приморского края повстречали дикого леопарда у дороги в полусотни километрах от Уссурийского заповедника. Люди успели снять на видео дикого зверя и поделились кадрами со специалистами. Изучив ролик, ученые дирекции заповедников «Земли леопарда» пришли к заключению: с большой долей вероятности приморцы увидели именно знаменитого Казанову.

Кстати, совсем недавно рык леопарда запечатлела автоматическая лесная камера в приморском национальном парке. Съемочное оборудование установили туристы под руководством профессионального гида.

На кадрах кошка вышла на местность с хорошим обзором. Фото: ФГБУ «Земля леопарда»

ПОЛОСАТЫЕ

Маму-тигрицу с четырьмя котятами запечатлели в Приморском национальном парке «Бикин». Судя по кадрам, полосатое семейство фотоловушка поймала еще летом.

Специалисты были удивлены, что самка смогла дать такое большое потомство. Дело в том, что такой выводок котят случается очень редко, обычно у тигриц рождаются максимум три малыша. По оценкам зоологов, тигрятам на кадрах около 2-2,5 месяцев.

Также в этом году фотоловушка запечатлела с котятами самую знаменитую тигрицу под номером T 41F, прославившуюся на всю планету как героиня лучшей в мире фотографии дикой природы по версии английского Музея естественной истории. Краснокнижная мать-знаменитость принесла на свет двух детенышей.

Тигрята следуют за мамой. Фото: принтскрин видео.

ДАВАЙТЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

Масштабную миграцию на север Приморья запланировало уникальное животное – безрогий водяной олень. Гости постепенно расселяются в крае из соседних Китая и Северной Кореи. Копытного «колонизатора» впервые заметили сотрудники национального парка «Земля леопарда» в 2019 году. К слову, в России его тогда описали впервые. Свежие данные весны 2022 года укрепили предположения: за последний год плотность оленя выросла в разы сразу в нескольких участках нацпарка в Приханкайской низменности.

Водяной олень активно мигрировал в Приморье. Фото: Глеб СЕДАШ

Зоопарк Уссурийска «Чудесный» поделился прекрасными новостями, теперь в большую звериную семью присоединился новый житель – кенгуренок Кевин. Малыш заселился в просторный теплый вольер 29 ноября и уже прекрасно освоился на новом месте.

Кенгуренок Кевин. Фото: Предоставлено «КП – Владивосток»

Этим летом в Приморском океанариуме родилась еще одна акула-зебра. Как стало известно dv.kp.ru, яйца были отложены еще во второй половине марта, поэтому потомство ожидали к концу сентября. Инкубация зебровых акул обычно составляет полгода. В капсулу ей отложили корм, но аппетит новой подопечной оказался слишком хорошим, поэтому она выбралась на месяц раньше. У малышки была годовалая сестренка, но она, к сожалению, скончалась.

Малютка акула-зебра. Фото: Приморский океанариум

ПОМОГАЕМ БРАТЬЯМ НАШИМ МЕНЬШИМ

Наши читатели следили за тем, как складывается судьба спасенной «Комсомолкой» и «Умкой» кошкой. Пушистой красавице дали имя Гильдия, а на сайте «Умки» у нее появилась личная страница со всей информацией о ней, в том числе и с историей, какая беда с ней приключилась. Подробнее историю спасения можно прочитать в нашем материале.

Страничка Гильдии на сайте фонда. Фото: принтскрин сайта.

Еще одна история спасения произошла в Дальнегорске. Косуля провалилась в люк, это заметили местные жители и сразу же вызвали сотрудников МЧС.

Люди не оставили животное в беде. Фото: ГУ МЧС России по Приморскому краю

Большое внимание в этом году уделили отлову и стерелелизации безнадзорных животных. Больше 400 особей отловили на улицах дальневосточной столицы. Ранее мэрия заключила договор с сотрудниками арсеньевского приюта «Аристократ». Представители различных ведомств 24 октября посетили учреждение и оценили условия, в которых содержат четвероногих друзей.

Собаки находятся в приюте 21 день. Фото: Юлия ШЕСТЕРНИНА

Вот такой пятнистый, полосатый, клыкастый, хвостатый, в общем яркий и насыщенный выдался 2022 год в мире животных Приморского края. «Комсомолка» не первый раз подводит итоги года, посвященные четвероногим, в 2021 году мы рассказали о питомцах, прославившихся в социальных сетях.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Создать новогоднее настроение просто. Рассказываем как

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03 (Telegram, WhatsApp)

И не забудьте подписаться на «КП – Владивосток» в социальных сетях: Telegram; Zen; ВКонтакте.