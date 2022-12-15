Почти год правительство и жители Приморья поддерживают участников СВО

Военнослужащим помогают не только материально, но и морально. Фото: Диана ШАРАФУЛИСЛАМОВА/правительство Приморского края

Прошел почти год с тех пор, как началась военная спецоперация на Украине. В уходящем 2022 году «Комсомольская правда – Владивосток» решила подвести итоги о том, как в Приморье помогали бойцам и их семьям, какие знаменитости приезжали в Приморье, чтобы поддержать ребят, и память каких героев увековечили в городах края.

МАТЕРИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

С первых дней, когда приморцы отправились в зону боевых действий, их семьи и друзья не остались в стороне и начали помогать. Например, весной житель поселка Романовка Шкотовского района Павел Яковленко преодолел несколько тысяч километров, чтобы доставить в Донбасс письма от школьников бойцам, которые выполняли задачи специальной военной операции в ЛДНР. Мужчина также от всего края зажег свечу памяти на Аллее ангелов. С приморцем постоянно поддерживали связь участники АНО «Центр социального обслуживания «Родные люди».

Павел Яковенко отправился в ЛДНР «Жигули». Фото: t.me/vladivosyokdoneck.

Серебряные волонтеры тоже подключились к помощи нашим землякам, покупали то, что их просили бойцы, готовили гуманитарную помощь. О поддержке приморским военнослужащим рассказывали руководители других организаций: председатель «Контингента» Александр Зюба, инициатор проекта «Десантная семья» Валерий Ганенко, председатель «Сатурна» Владимир Лобастов, председатель Совета ветеранов Владимир Макаров.

В конце сентября началась мобилизация, поддержать наших бойцов вызвались и крупные предприятия Приморья. На артемовском «Дробильно-сортировочном заводе» для сотрудников, которых призвали на службу, предусмотрели помощь в виде 100 тысяч рублей, а также организовали колл-центр. Slavda Group выделила деньги на возмещение купленного снаряжения и товаров, а КГУП «Примтеплоэнерго» – 1,5 миллиона рублей для покупки теплых вещей, лекарств и экипировки. В крае для участников СВО открыли 80 пунктов гуманитарной помощи, в том числе и во Владивостоке.

Краевые власти тоже помогают нашим бойцам. Всем мобилизованным положена единоразовая выплата в размере 150 тысяч рублей. Кроме нее есть и ежемесячная, которая, по указу президента России Владимира Путина, должна составлять не менее 195 тысяч рублей. Приморцы с займами могут оформить кредитные каникулы.

Не раз бойцы получали от властей и неравнодушных жителей спецоборудование и одежду. Например, губернатор Приморья Олег Кожемяко посещал 155-ю отдельную гвардейскую бригаду ТОФ, ремонтный батальон «Арсеньевский», 5 армию и добровольческий отряд «Тигр», чтобы передать ребятам квадрокоптеры, радиостанции и приборы ночного видения. Также глава края купил семь пикапов для участников СВО. Машины военнослужащим отправляли и бизнесмены, предприниматель и многодетная семья.

Кстати, в Приморье активно помогают не только самим бойцам, но и их семьям. Родственники погибших или раненных во время СВО приморцев могут получить жилье и деньги. По поручению губернатора в разных муниципалитетах края открыли 34 центра для консультативной и социальной поддержки близким мобилизованных, во Владивостоке родителей освободили от платы за посещение детского сада и также организовали бесплатное питание для школьников.

Олег Кожемяко передал бойцам оборудование. Фото: принтскрин видео.

ПОДДЕРЖКА БОЕВОГО ДУХА

Помогали и помогают нашим землякам, что выполняют задачи специальной военной операции, не только материально. В их честь создали проект «Приморье Za наших!», в рамках которого проходят различные патриотичные акции и концерты.

Один из первых концертов состоялся в селе Сергеевка Пограничного муниципального округа, творческие коллективы исполнили песни и танцы для семей военнослужащих и ребят из личного состава 127-1 Мотострелковой дивизии. А на митинге «Сила V правде», который организовали в Артеме перед Дворцом культуры, вынесли флаг России и открыли арт-объект «Победа».

Летний концерт в Сергеевке. Фото: Министерство культуры и архивного дела Приморского края

Чтобы поднять боевой дух наших ребят и приободрить их семьи приезжали в край и знаменитые исполнители, например, народный артист России Григорий Лепс и рок-певица Мара. Жители Приморья не остались в стороне и тоже выступили для мобилизованных, возле Международного аэропорта Владивосток для них исполнили знаменитую песню «Катюша».

В рамках проекта «Приморье Za наших!» прошли несколько акций. Участники флешмоба «Шаг к Победе!» связали бойцам больше 3000 пар носков, а во время мероприятия «Иz дома с любоVью!» молодежь и «серебряные» волонтеры сделали новогодние открытки, чтобы подарить военнослужащим атмосферу праздника. О том, как доставляют письма в зону СВО, можно прочитать в нашем материале.

Во время флешмоба «Приморье Zа наших. Иz дома с любоVью!» ребята делали открытки. Фото: Павел САХАРОВСКИЙ

БУДЕМ ПОМНИТЬ

Вернувшиеся с зоны СВО приморцы делились своими успехами и заслугами. Например, гвардии майор, командир десантно-штурмового батальона 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Сергей Кузьминчук рассказывал, за что его удостоили звания Героя РФ.

Тренер Юрий Бородий и Герой России Сергей Кузьминчук. Фото: Антонина ГЛЕБОВА

Но есть и те, кто погиб, храбро сражаясь с врагами, и жители Приморья не забывают своих бойцов. На острове Русский хотят назвать улицу в честь комбата «Спарты» Владимира Жоги, который скончался, освобождая Донецкую и Луганскую народные республики.

Чтобы почтить память погибших героев установили мемориалы в нескольких городах Приморья: в Уссурийске, Артеме и во Владивостоке.

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